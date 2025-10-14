Доступність посилання

У Мексиці через сильні дощі загинули чи зникли близько 130 людей

Повінь внаслідок сильних дощів у Мексиці, 12 жовтня 2025 року

У Мексиці через зливи, які минулого тижня призвели до зсувів і повеней, загинули щонайменше 64 людини, ще 65 – зникли безвісти, повідомила влада.

Найбільше постраждали штати Ідальго і Веракрус: у Веракрусі зареєстровано 29 загиблих і 18 зниклих безвісти, а в Ідальго – 21 загиблий і 43 зниклих безвісти.

За словами президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, постраждали близько 100 тисяч будинків.

Влада направила тисячі військовослужбовців для надання допомоги в евакуації, прибиранні й моніторингу найбільш постраждалих районів.

Гелікоптери доставляли продовольство і воду до 200 населених пунктів, які виявилися відрізаними.

