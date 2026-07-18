Уряд офіційно створив Міністерство у справах громад, територій і ВПО

Уряд офіційно створив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

«Для наших громад та регіонів це ключове й профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Це міністерство очолив один із найкращих фахівців країни у питаннях регіонального розвитку – Віталій Безгін», – зазначив Микита.

За його словами, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане «надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень».

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі (який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ) виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам , які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

16 липня український парламент затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Перед цим ЗМІ повідомили про намір Зеленського запропонувати очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Однак зрештою Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.