Міноборони: від початку доби зафіксовано 6 обстрілів Об’єднаних сил, поранено військового

Від початку поточної доби, 24 грудня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Вночі, з 02:35, протягом півгодини, від Докучаєвська ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках н.п. Березове. З 06:35, протягом години, ворог двічі вів обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння. Також, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми. Наші герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння», – мовиться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок обстрілів поранено бійця ЗСУ. Його доставили у військовий мобільний госпіталь. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.