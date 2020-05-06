Міноборони: на Донбасі поранено українського військового

Від початку поточної доби, 6 травня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«О 01:50 з напрямку від н.п. Мінеральне окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки. Двічі піl ворожим вогнем з 09:15 до 10:35 перебували наші оборонці Павлополя. Окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї з напрямків від н.п. Соснівське та Набережне», – мовиться у повідомленні.

За інформацією Міноборони, внаслідок обстрілів одного українського військового поранено.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.