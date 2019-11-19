Бойовики обстріляли сили ЗСУ в районі Залізного – Міноборони

Від початку дня, 19 листопада на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України

«Станом на 12:30 сьогодні, 19 листопада, маємо 1 факт ведення вогню російсько-окупаційними військами на Луганському напрямку. Після 9-ї години противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані у районі Залізного», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що втрат з боку ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.