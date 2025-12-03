Колишню очільницю європейської дипломатії Могеріні відпустили після затримання – ЗМІ

Бельгійські правоохоронці звільнили після затримання ректорку Коледжу Європи та колишню верховну представницю Євросоюзу з закордонних справ Федеріку Могеріні, повідомляють агентство AGI, а також телеканал Rai і видання La Repubblica.

Могеріні була затримана 2 грудня в межах розслідування справи про ймовірне незаконне використання коштів ЄС у 2021–2022 роках. Її звільнили близько першої години ночі 3 грудня.

Разом із нею також звільнені двоє інших затриманих у цій справі – колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Стефано Санніно та один із керівників Коледжу Європи Чезаре Зеґретті.

За словами прокурорів, Могеріні та іншим фігурантам офіційно повідомили про висунуті проти них звинувачення і звільнили, оскільки з їхнього боку немає ризику втечі, пише La Repubblica.

Звинувачення проти Могеріні, Санніно та Зеґретті стосуються імовірних зловживань під час проведення тендерів, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці у рамках діяльності Коледжу Європи, де готують дипломатів. Могеріні працює там ректоркою з вересня 2020 року.

Федеріка Могеріні обіймала посаду верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки у 2014–2019 роках у комісії під проводом Жан-Клода Юнкера. До цього вона була міністеркою закордонних справ Італії в уряді Маттео Ренці (з лютого до жовтня 2014-го) та депутаткою нижньої палати італійського парламенту (2008–2014 роки).