Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців

У Молдові правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність» (PAS) отримала 50,2% голосів виборців на парламентських виборах. Про це свідчать дані ЦВК за результатами обробки 100% протоколів.

За даними комісії, проросійський «Патріотичний блок», одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,18% голосів виборців, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партія» – 6,2% та партія «Демократія вдома» – 5,62%.

Понад 1,5 мільйона молдаван проголосували на виборах на тлі поширених повідомлень про втручання Росії в передвиборчу кампанію. Кремль заперечував ці звинувачення.

Президентка Молдови, представниця PAS Мая Санду матиме висунути кандидатуру прем’єр-міністра, зазвичай від провідної партії чи блоку, який потім зможе спробувати сформувати новий уряд.

Ці вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року.

Однак опитування свідчили, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагалися залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.