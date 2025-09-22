У Москві грузинці довелося просити вибачення за слова про «кінчених росіян»

Грузинці Тамар Салія, яка живе в Москві, довелося просити вибачення після публікації відео в телеграм-каналах, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Кілька днів тому в соцмережах з’явилося відео, де Салія назвала росіян «кінченими», додавши, що вони «вбивали грузинів, вбивають «х…лів» (образлива назва українців, часто використовувана провоєнними росіянами – ред.) і кайфують від цього». В описі стверджувалося, що вона працює в ресторані грузинської кухні «Сапераві».

У «Сапераві» заявили, що запис зроблений кілька років тому, а сама Салія не працює в ресторані з березня 2023 року. «Шоковані цим фактом» представники закладу повідомили, що звернулися до правоохоронних органів «для надання правової оцінки раніше вчиненим діям колишнього співробітника».

«Якби нам було відомо про це раніше, певні кроки у вигляді звернення до правоохоронних органів ми вчасно зробили б», – йдеться в заяві ресторану.

Згодом агентство «Регнум» повідомило, що Салія сама прийшла до поліції «з вибаченнями та поясненнями своїх висловлювань». За її словами, відео зняв колега після того, як сам нецензурно висловився на адресу грузинів, а вона у відповідь вирішила сказати те ж про росіян. «Я дуже добре ставлюся до росіян, маю багато друзів…» – заявила Салія, додавши, що готова співпрацювати зі слідством.

У ЗМІ не уточнюється, чи правоохоронні органи надали правову оцінку її діям і яка відповідальність може бути.



