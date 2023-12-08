МВС: пошукові роботи в Новогродівці завершені, виявлені фрагменти тіл ідентифікували

Пошукові роботи на місці ракетного удару Росії в Новогродівці, Донецька область, завершені, повідомило Міністерство внутрішніх справ 8 грудня.

За повідомленням, криміналісти встановили особи всіх членів родини, яка загинула внаслідок удару.

«Один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку», – заявляє міністерство.

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За підсумками МВС, через удар російської ракети загинули п’ятеро людей: молода родина та двоє чоловіків 62 та 55 років.

Війська РФ вночі 30 листопада поцілили в триповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Одразу було відомо про двох загиблих внаслідок удару. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

4 грудня, на п’ятий день пошуково-рятувальної операції, під завалами будинку виявили тіло дитини. Згодом начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко повідомив, що на місці удару виявили фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати.