Суд застосував до Микитася домашній арешт – адвокат

Шевченківський районний суд Києва застосував до колишнього народного депутата та керівника «Укрбуду» Максима Микитася запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив адвокат Євген Грушовець в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

За словами адвоката, суд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

За його словами, запобіжний захід діятиме до 24 квітня.

12 березня Максим Микитась заявив, що суд звільнив його з-під арешту.

31 грудня 2020 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутатові, екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю, якого поліція підозрює у викраденні юриста і вимаганні.

Микитась, який уже співпрацює зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії, вже перебував під домашнім арештом. Він назвав нову справу провокацією.

Підозру у викраденні людини і вимаганні грошей поліція оголосила Микитасеві 29 грудня.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння з приводу того, що оголошення нових підозр колишньому народному депутатові й екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю може використовуватися для блокування розслідувань НАБУ і тиску на Микитася як на викривача, «який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у найвищих ешелонах влади».

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінують махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.