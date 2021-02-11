МЗС: Україна поділяє бачення Європарламенту про необхідність оновлення параметрів Угоди про асоціацію

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену «переконливою більшістю» Європейського парламенту доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

«Україна поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС з урахуванням розвитку нормативно-правової бази, потреб економічного розвитку та перспектив секторальної інтеграції», – йдеться в коментарі МЗС, оприлюдненому 11 лютого.

У міністерстві заявили, що доповідь засвідчує успішність процесу імплементації Угоди про асоціацію і «наявність потужної підтримки» з боку Європейського парламенту щодо подальшого поглиблення інтеграції України з ЄС.

«У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією», – йдеться в заяві.

У МЗС також привітали засудження в доповіді Європарламенту російської агресії проти України.

«У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій РФ, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України», – йдеться в заяві.

«Надзвичайно важливим є заклик євродепутатів звільнити всіх українських політичних в’язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей», – додали в МЗС.

10 лютого Європейський парламент затвердив доповідь про імплементацію Україною Угоди про асоціацію. Документ підтримали 526 європарламентарів, 79 проголоспували «проти», 71 депутат утримався.

Проєкт звіту підготував представник Німеччини, член Європейського народної партії Міхаель Галер. Документ був оприлюднений 17 листопада 2020 року.

У звіті йшлося, що Україна досягла «суттєвого прогресу» в імплементації Угоди про асоціацію. При цьому допомога від Європейського союзу вимагає дотримання певних умов. У зв’язку з цим Україна повинна знову показати свою відданість реформам та дотримуватися принципів ЄС.

Європейський союз цього року має почати перегляд Угоди про асоціацію з Україною. Про це йшлося в листі президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на адресу президента Володимира Зеленського.

«Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах», – йшлося у повідомленні Офісу президента.

Як зазначили в ОПУ, в планах також підписання найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір. Окрім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Про такі кроки домовилися під час торішнього саміту Україна – ЄС.