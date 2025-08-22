Світ «не має права повторити ці помилки сьогодні» – МЗС у річницю пакту Молотова – Ріббентропа

Міністерство закордонних справ України 22 серпня виступило із заявою з нагоди річниці укладення так званого «пакту Молотова – Ріббентропа», укладеного між нацистською Німеччиною та сталінським СРСР за тиждень до початку Другої світової війни.

«Сьогодні уроки минулого як ніколи актуальні. Так само як 86 років тому, головною метою Москви є розподіл сфер впливу та силовий переділ кордонів у Європі. Так само як тоді, будь-яке потурання таким планам чи укладення таємних угод з Москвою може призвести лише до глобальної катастрофи.

Події 1938-1939 років, кульмінацією яких стало підписання пакту Молотова – Ріббентропа та початок Другої світової війни засвідчили, що потурання агресору не приносить мир; воно завжди веде лише до більшої війни. Тоді наслідком недалекоглядної політики та боягузтва стали смерті від 70 до 85 мільйонів людей, небачені звірства та руйнування, глобальна катастрофа для людства.

Міжнародна спільнота не має права повторювати ці помилки сьогодні, коли Російська Федерація розв’язала найбільш криваву загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової війни та повернула на європейську землю небачені з того часу звірства, які російські окупанти скоюють в ході агресії проти України», – йдеться в заяві.

86 років тому, 23 серпня 1939 року, в Москві була укладена Угода про ненапад між Німеччиною та СРСР – так званий «Пакт Молотова – Ріббентропа», а також таємні протоколи до неї, згідно з якими Гітлер і Сталін домовилися розділити Європу.

Ця подія стала спусковим гачком до Другої світової війни, яка почалася зі спільного нападу на Польщу двох тоталітарних режимів – нацистського та комуністичного. Ці військові операції стали втіленням підписаних у Москві таємних протоколів і завершилися спільним військовим парадом частин Вермахту та Червоної Армії в Бресті на території окупованої Польщі.



