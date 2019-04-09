НАБУ відкрило понад 700 проваджень щодо 158 підозрюваних у правопорушеннях

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це за підсумками березня прозвітували у відомстві.

«У березні підозрюваними стали дев’ять учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі (передмістя Києва). Йдеться про посадовців Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області та співробітника Служби безпеки України. У іншому провадженні детективи НАБУ підозрюють п’ятьох осіб у розтраті 2,225 мільйонів доларів США (55,5 мільйонів гривень) «Спецтехноекспорту». Серед них – чинний керівник держкомпанії та низка колишніх посадовців цієї ж установи», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними НАБУ, очільнику одеської мерії Генадію Труханову, що має статус обвинуваченого у так званій справі заводу «Краян», у березні повідомлено про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

Крім того, в НАБУ повідомили, що завершили розслідування низки інших резонансних кримінальних проваджень.

«Наразі підозрювані та їхні адвокати ознайомлюються з матеріалами слідства. Після цього обвинувальні акти скерують до суду», – йдеться в повідомленні.

Національне антикорупційне бюро України, створене у 2015 році, розслідує корупційні справи щодо високопосадовців.