Росія не може диктувати НАТО, як діяти – міністр оборони Німеччини

НАТО буде обговорювати пропозиції Росії щодо «гарантій безпеки», але не дозволить Москві диктувати військову позицію альянсу, заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

«Нам потрібно вирішити нинішню напруженість на дипломатичному рівні, але так само і за допомогою надійного стримування… Ми будемо обговорювати пропозиції Росії... Але не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам НАТО їхню позицію, і це те, що ми дуже чітко продемонструємо на переговорах», – сказала Ламбрехт 19 грудня під час візиту до німецьких військових, які базуються в Литві.

Виступаючи разом із німецькою колегою, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що НАТО не має дозволяти Москві розділити Європу на сфери впливу.

«Нам потрібно підтримувати Україну всіма засобами, включно з поставкою летальної зброї», – додав Анушаускас, не наводячи подробиць, яку саме зброю він мав на увазі.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України.

На цьому тлі Москва, звинувачуючи НАТО в тому, що його діяльність в Україні створює загрози для Росії, заговорила про вимоги «гарантій безпеки».

Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть «створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

В українському МЗС відкинули вимоги Росії і заявили, що «головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях».

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести «ніяких переговорів щодо європейської безпеки» без згоди союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що «будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна».

Столтенберґ додав, що НАТО «ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри».