Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену безпілотному надводному катеру Magura

Український безпілотний морський апарат «Магура V5» на воді під час виставки військової техніки та озброєння, квітень 2024 року
Український безпілотний морський апарат «Магура V5» на воді під час виставки військової техніки та озброєння, квітень 2024 року

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену безпілотному надводному апарату Magura, йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

«З початку повномасштабної війни Україна не раз дивувала світ своєю майстерністю нищити ворога, який переважає своєю військовою потужністю. У цьому нашим воїнам допомагають сучасні розробки українських зброярів, які дають їм можливість реалізовувати найсміливіші операції», – зазначили в Нацбанку.

У НБУ нагадали, що за допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Монета має номінал 5 гривень.

На її реверсі зображений стилізований надводний безпілотник Magura, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення російського винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі.

Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого Groop 13 застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації військових операцій.

На аверсі монети на матовому тлі зображений стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги і вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер Magura.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Раніше, Національний банк України у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України».


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG