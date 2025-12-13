Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену безпілотному надводному катеру Magura

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену безпілотному надводному апарату Magura, йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

«З початку повномасштабної війни Україна не раз дивувала світ своєю майстерністю нищити ворога, який переважає своєю військовою потужністю. У цьому нашим воїнам допомагають сучасні розробки українських зброярів, які дають їм можливість реалізовувати найсміливіші операції», – зазначили в Нацбанку.

У НБУ нагадали, що за допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Монета має номінал 5 гривень.

На її реверсі зображений стилізований надводний безпілотник Magura, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення російського винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі.

Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого Groop 13 застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації військових операцій.

На аверсі монети на матовому тлі зображений стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги і вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер Magura.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Раніше, Національний банк України у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України».



