Нацрада відтермінувала відключення аналогового телебачення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення продовжити використання аналогового сигналу для деяких мовників до 30 червня 2020 року.

Таке рішення вона ухвалила на засіданні 13 грудня,повідомляється на сайті установи.

Відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко зазначив, що до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією – на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

Він сказав, що регулятор очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, щоб охочі місцеві компанії до літа мали змогу перейти на мовлення у цифровому стандарті.

У грудні 2006 року Україна підписала меморандум, згідно з яким країна зобов’язалася повністю перейти на цифрове мовлення замість аналогового.