«Ми не знаємо їхніх намірів»: Науседа про відмову Литви приймати втікачів від мобілізації в Росії

Лише небажання брати участь у бойових діях проти України недостатньо для отримання притулку в Литві, каже президент цієї країни Ґітанас Науседа. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода зі участі «Голосу Америки».

Про це він сказав, коментуючи відмову Литви надавати гуманітарний притулок всім громадянам Росії, які втікають від мобілізації для участі у бойових діях.

Політик назвав мобілізацію «якісно новим етапом», який матиме наслідки для російського суспільства.

«Доти ситуація для російських громадян була дуже простою і комфортною: вони могли просто слідкувати за війною по телевізору, ігнорувати її або підтримувати Путіна. Але це не стосувалося їх особисто. А тепер їм треба ухвалювати рішення, адже це несе ризики для звичайних російських сімей», – вважає він.

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На думку Науседи, деякі російські громадяни підтримували війну, але не хотіли безпосередньо брати в ній участь. І, хоча Литва могла б бути для них потенційним місцем проживання, Вільнюс вирішив, що «рішення не брати участі в мобілізації і не йти воювати проти України недостатньо, щоб прийняти цих людей».

«Тому що ми нічого не знаємо про їхні справжні наміри. Можливо, вони так і залишаться прихильниками Путіна на території Литви, а це недобре. Це для нас неприйнятно. Отже, це причина, чому ми дуже обмежуємо (в’їзд – ред.). І, як ви знаєте, ми заборонили в’їзд російським туристам навіть із візами Європейського Союзу, і я вважаю, що це було правильне рішення», – сказав президент Литви.

На зауваження, що російські чоловіки, які не змогли виїхати, стануть новими мобілізованими, Науседа зазначив, що вони можуть дезертирувати вже після відрядження до України.

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«Можливо, це єдина можлива опція. Звичайно, є багато інших країн, які їх приймуть. Вони проводять час десь у Туреччині та інших країнах. Але країни Балтії, через свої застереження і тому що ми дуже добре знаємо цього сусіда, ухвалили дещо суворіші обмежувальні заходи, тому що вважають, що це правильно», – підсумував він.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Після цього Естонія заявила, що не має наміру надавати притулок громадянам Росії, які прагнуть уникнути мобілізації. Видавати росіянам гуманітарні візи відмовилася Латвія. МЗС Литви заявило, що країна «не має мети та можливості видавати візи з гуманітарних міркувань усім росіянам, які за ними звертаються».