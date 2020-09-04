Суд призначив дату розгляду позову Нефьодова про поновлення його на посаді голови Митниці

Окружний адміністративний суд Києва призначив на 26 листопада розгляд по суті позову Максима Нефьодова про поновлення його на посаді голови Державної митної служби.

Позивач просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

24 квітня уряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Останній очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня, оцінюючи роботу Нефьодова на посаді, сказав: «Мінус десятки мільярдів гривень за рік, немає наповнення бюджету».