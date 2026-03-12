Нетаньягу заявив про «важкі удари», завдані Ірану за майже два тижні атак

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що майже два тижні військових дій проти Ірану завдали «важких ударів» по основних збройних силах країни, Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і воєнізованому формуванню «Басідж».

Виступаючи на своїй першій пресконференції з початку американсько-ізраїльських авіаударів 28 лютого, Нетаньягу заявив, що однією з головних цілей кампанії є перешкодити Ірану перенести проєкти з ядерної й балістичної зброї під землю.

На пресконференції 12 березня він додав, що військова операція також спрямована на «створення для іранського народу умов для повалення цього режиму».

Тим часом, президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ у розмові з Радіо Свобода заявив, що його країна прагне продовжувати інтенсивну кампанію зі «знищення можливостей» Ірану вести війну.

Обмін ударами між Іраном й Ізраїлем продовжився 12 березня, удари були завдані по цивільних об’єктах у центральному Ізраїлі той час, як його військові стверджували, що атакували пункти «Басідж» у Тегерані.

У заяві армії Ізраїлю вказано, що військово-повітряні сили країни виявили й атакували «пости і сили підрозділів «Басідж» у кількох місцях у Тегерані, вбивши членів воєнізованих формувань.

Ізраїль стверджує, що атаки «поглиблюють удар по ядерних шарах і ключовій інфраструктурі» іранського режиму.

Публікуючи зображення і повідомлення про польоти дронів у небі над Тегераном, іранське інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції, повідомило, що ізраїльські удари спрямовані на контрольно-пропускні пункти урядових агентів у Тегерані.

Fars повідомило, що під час цих атак загинули 10 офіцерів.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану у відповідь атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.