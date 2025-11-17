ОВА: у Нікополі через удар російської артилерії загинули двоє людей

У Нікополі на Дніпропетровщині через удар російської артилерії загинули двоє людей, ще двоє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«Атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно», – написав він у телеграмі.



За його даними, через обстріл пошкоджені багатоповерхівки, магазини, перукарня.

Вночі 17 листопада сили РФ завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. За даними місцевої влади, по місту, попередньо, вдарили двома ракетами «Іскандер», пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків, троє з них – суттєво. Відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих, серед яких є троє дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.