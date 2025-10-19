Німеччина відкликає свого посла в Грузії напередодні засідання Ради ЄС

Німеччина заявила, що відкликає свого посла в Грузії напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться в понеділок, 20 жовтня, повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС).

У відомстві зазначили, що «протягом багатьох місяців грузинське керівництво веде агітацію проти Європейського Союзу, Німеччини та особисто проти німецького посла Ернста Петера Фішера».

За інформацією МЗС, дипломат відкликається «для консультацій щодо подальших дій».

У понеділок Рада ЄС із закордонних справ має обговорити ситуацію в Грузії.