Німеччина піднімала у повітря винищувачі через російський літак

У понеділок літаки німецьких Військово-повітряних сил підіймалися в повітря по тривозі, йдеться в повідомленні Люфтваффе.

«Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге (земля Північний Рейн-Вестфалія), щоб ідентифікувати в міжнародному повітряному просторі російський COOT-A (Іл-20М – ред.), який прилетів із Санкт-Петербурга без сигналу і без зареєстрованого плану польоту», – йдеться у дописі.

Раніше у Міністерстві оборони Британії заявили про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик,перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту. Також, за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати A-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу C-400 (SA-21). У розвідці припустили, що Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію A-50 і C-400, частково тому що вона стурбована перспективою розгортання в Україні західних бойових літаків.

Нині українські льотчики проходять навчання на винищувачах F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів F-16 в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.