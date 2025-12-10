Німеччина і Вірменія домовилися про стратегічне партнерство – Мерц і Пашинян підписали декларацію

За підсумками зустрічі в Берліні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна сторони опублікували текст «Декларації про стратегічний порядок двостороннього партнерства між Вірменією та Німеччиною», повідомляє 10 грудня проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Документ визнає «давні та дружні відносини», що склалися між країнами. Сторони «із задоволенням наголошують на прагненні Вірменії до подальшого зміцнення зв'язків з Європейським союзом та ширшою спільнотою демократичних держав».

Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з Ніколом Пашиняном 9 грудня запевнив Вірменію у підтримці з боку Німеччини на шляху до зближення країни з ЄС. «Зараз у Вірменії є велика, справді історична можливість для європейського шляху», – сказав він.

Раніше Вірменія вже оформила угоди про стратегічне партнерство з рядом держав, включно зі США, Великою Британією, Китаєм, Грузією та Казахстаном.

У рамках візиту до Німеччини Нікол Пашинян також взяв участь у панельній дискусії Німецького товариства зовнішньої політики на тему «Підходи Вірменії до інституціоналізації миру, регіонального зв’язку та відносин з ЄС». Він зазначив, що запуск процесу вступу Вірменії до Європейського союзу насамперед зобов’язує країну продовжувати інституційні та демократичні реформи.