Нобелівський комітет оголосить лауреатів з літератури за два роки

Шведська королівська академія наук 10 жовтня оголосить імена двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки торік ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал.

Серед головних претендентів на здобуття почесної нагороди – канадські письменниці Енн Карсон та Марґарет Етвуд і російська романістка Людмила Улицька.

Шведська академія в Стокгольмі внесла зміни до складу колегії, ввівши кількох нових членів. Чоловіка члена академії Катаріни Фростенсон засудили до двох з половиною років ув’язнення за зґвалтування. Фростенсон після цього залишила академію.

Нобелівські премії за 2019 рік вже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.

Оголошення лауреата премії миру відбудеться 10 жовтня, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.

Нагороди, кожна вартістю 9 мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.