До Осло з Києва у жовтні буде пряме авіасполучення – посол України в Норвегії

З української до норвезької столиці з жовтня 2019 року будуть здійснюватися прямі авіарейси, повідомив Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.

«Важливим результатом українсько-норвезького діалогу з питання налагодження прямого авіасполучення між Україною та Норвегією стало оприлюднене сьогодні рішення авторитетної європейської авіакомпанії «Скандинавські авіалінії» (SAS) щодо започаткування у жовтні 2019 року прямого авіарейсу Київ-Осло», – заявив Яцюк.

За його словами, польоти авіакомпанії «Скандинавські авіалінії» за маршрутом Київ-Осло будуть виконуватися з 26 жовтня тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга та щосуботи.

«Це також дозволить норвежцям швидше відкрити для себе Україну як одну з найцікавіших для туризму країн Європи, з якою їх єднають глибокі історичні зв’язки з часів Київської Русі та стародавнього Норвезького Королівства. У свою чергу, ще більше українських туристів зможуть оцінити чарівну красу країни вікінгів і фіордів», – сказав дипломат.

Посол України в Норвегії також подякував компаніям SAS і Avinor за рішення використовувати у назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею – Kyiv.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.