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29 листопада 2019, Київ 14:47
Новини | Суспільство

Нотаріусам дадуть право реєструвати шлюби і розлучення – Мін’юст

За словами очільника відомства, на даний час Мін’юст працює із Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси

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Нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення, заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

За словами очільника відомства, на даний час Мін’юст працює із Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси.

Дати запровадження змін у міністерстві не вказали.

За даними Мін’юсту, як і в сфері держреєстрації, у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

/**/ /**/ Під час повторної церемонії сімейним парам вручатимуть свідоцтво про шлюб
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Державна реєстрація шлюбу в Україні наразі здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

Подружжя, яке має дітей, може подати до суду заяву про розлучення разом із письмовим договором про те, з ким із подружжя будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той із батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

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