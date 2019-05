New York Times: збитки Трампа в 90-х роках перевищили мільярд доларів

Втрати Дональда Трампа від підприємницької діяльності в кінці 80-х – на початку 90-х років склали один мільярд 170 мільйонів доларів, стверджує газета The New York Times, посилаючись на дані податкових декларацій Трампа, що опинилися в її розпорядженні.

Згідно з даними газети, це були найбільші втрати, заявлені в той період індивідуальними американськими платниками податків.

Журналісти New York Times уточнюють, що не мали прямого доступу до податкових декларацій Трампа, але отримали дані від особи, яка мала законний доступ до цих документів. Щоб уникнути суперечностей, надана інформація потім порівнювалася з публічно доступною базою даних Податкової служби США.

До моменту, коли мемуари Трампа «Мистецтво угоди» (The Art of the Deal) потрапили на полиці книжкових магазинів у 1987 році, відзначає New York Times, бізнес-імперія майбутнього президента вже перебувала на межі банкрутства, і він втрачав на збиткових угодах десятки мільйонів доларів щороку.

Згідно з опублікованою New York Times інформацією, результат підприємницької діяльності майбутнього президента США в 1985 році зводиться до збитків в розмірі 46,1 мільйона доларів. Всього за десятиліття з 1985 по 1994 роки, підкреслює New York Times, Трамп втратив мільярд 170 мільйонів доларів у своїй підприємницькій діяльності.

New York Times приходить до висновку, що в період між 1985 і 1994 роком Трамп, мабуть, через втрати не платив прибутковий податок протягом восьми з десяти років. Тільки за два роки, 1990-91 Трамп втратив більше ніж 500 мільйонів доларів.

Розслідування газети стосується далекого минулого у підприємницькій діяльності президента і не охоплює період безпосередньо перед його перемогою на президентських виборах у 2016 році. Саме цей період перебуває в центрі протистояння між адміністрацією Трампа і Конгресом США, де представники Демократичної партії намагаються домогтися оприлюднення податкових декларацій президента за останні роки.

Адвокат Дональда Трампа Чарльз Хардер заявив, що інформація, отримана газетою, «відверто фальшива». Він назвав документи, що зберігаються податковою службою, «неточними».

Голова Комітету державних доходів Палати представників демократ Річард Ніл звернувся на початку квітня до Податкової служби з офіційним запитом надати особисті та корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років. Міністр фінансів Стівен Мнучін відмовив Нілу в його запиті, спираючись на рекомендації Мін’юсту США. Імовірно, конфлікт між адміністрацією і Конгресом може дійти до судового розгляду.

Автори нового розслідування New York Times Сюзанна Крейг і Расс Бюттнер цього року отримали престижну Пулітцерівську премію за інше розслідування в 2018 році про фінанси Трампа, а саме про «хитрощі з податками, які підтримували бізнес-імперію Трампів».