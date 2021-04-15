Посли G7 заявили про підтримку ініціативи Зеленського про розпуск ОАСК

Посли країн «Групи семи» (G7) США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Канади висловили підтримку ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Окружного адміністративного суду Києва.

«Посли G7 вітають ініціативу президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні. Важливо, щоб суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність», – йдеться в повідомленні на сторінці послів у твітері.

Посли G7 також зазначили, що «реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів є також важливою для забезпечення високого рівня доброчесності суддів».

13 квітня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Президент пропонує замість ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.