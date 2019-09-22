Бойовики продовжують обстріли на донецькому напрямку – Міноборони

Протягом поточної доби бойовики здійснили чотири обстріли на донецькому нарямку. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
«Від початку сьогоднішньої доби і станом на 11:00 в районі проведення операції зафіксовано чотири порушення російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир'я. Усі обстріли противник здійснив на донецькому напрямку», – зазначив Мотузяник.
Він додав, що українські військові відкривали вогонь у відповідь «зі штатних піхотних засобів» лише в одному з зазначених випадків.
За попередньою інформацією, втрат у лавах ЗСУ немає.
Представники незаконного збройного угруповання «ДНР» стверджують, що ЗСУ близько 4:00 22 вересня обстріляли Горлівку, пошкодивши при цьому житловий будинок.
Минулої доби, за даними штабу ООС бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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