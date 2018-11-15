Речник УПЦ КП: дати проведення Об’єднавчого собору «по суті» немає

Речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) заявляє, що остаточної дати проведення Об’єднавчого собору українських православних церков ще немає.

За його словами, на даний час триває обговорення, дату оголосять офіційно.

«Доки вона офіційно не оголошена – по суті дати немає. Так само, як проект Томосу був давно підготовлений, але документом він стане лише після офіційного ухвалення і поширення. Різні джерела, особливо засоби московської дезінформації в Україні, наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме в поширену ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триватиме – створити цунамі «зради»,– написав Зоря у себе у Facebook у ніч на 15 листопада.

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14 листопада в ефірі Радіо Свобода протоієрей, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор «обіцяють 22 листопада».

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Скільки саме архієреїв прийшли на зустріч, невідомо, не вказувалися також їхні імена. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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