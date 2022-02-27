На Одещині затримали диверсійну групу з мінами і гранатометами – ДПСУ

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських і тероборонівців виявила диверсійну-розвідувальну групу, повідомила Державна прикордонна служба України 27 лютого у фейсбуці.

«Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати», – йдеться у повідомленні.

У мікроавтобусі виявили зброю, в тому числі автомати та гранатомети, боєприпаси, міни та вибухівку. За даними прикордонслужби, затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється, пошук решти – триває.

Серед українських військових є поранені. Скільки саме і в якому вони стані – у ДПСУ не уточнюють.

Раніше ДПСУ повідомляла, що в Одеській області біля пункту пропуску «Кучурган» на кордоні із невизнаним «ПМР» затримали двох російських диверсантів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.