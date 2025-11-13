Об’єкт транспортної інфраструктури пошкоджений через атаку РФ на Одещині – влада

Російські військові в ніч проти 13 листопада атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В обласній прокуратурі уточнили, що російські сили атакували ударними безпілотниками місто Арциз у Болградському районі Одещини.

«Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення і ремонтні цехи», – йдеться в повідомленні.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що внаслідок вибуху зруйнована покрівля ремонтного цеху залізниці.

«Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила. Рятувальники продовжують працювати на місці події. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину», – повідомив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.