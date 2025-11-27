Офіс генпрокурора: посадовця ТЦК підозрюють у побитті військовозобов’язаного

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування – про це повідомив Офіс генерального прокурора 27 листопада.

За повідомленням, посадовця підозрюють у тому, що він жорстоко побив військовозобов’язаного під час медичного огляду. Прокуратура уточнює, що постраждалого чоловіка направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

«Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху. У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія)», – заявляє відомство.

Співробітнику ТЦК повідомили про підозру в перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. На клопотання прокурорів суд взяв його під варту без права застави.

Офіс додає, що слідство перевіряє можливу причетність до протиправних дій інших людей, в тому числі правоохоронців.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».



