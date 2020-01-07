В Офісі президента розповіли подробиці щодо розмови Зеленського й Помпео

Офіс президента України 7 січня повідомив про телефонну розмову Володимира Зеленського й державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео, яка відбулася напередодні.

Згідно з заявою Офісу, Зеленський «висловив занепокоєння» ймовірним загостренням ситуації в Іраку, якщо війська США залишать цю країну, як того вимагає її парламент.

Крім того, розмова стосувалася й підсумків останньої зустрічі в «нормандському форматі», яка відбулася в грудні 2019 року.

«Володимир Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу», – йдеться в повідомленні.

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Також, додають у представництві президента, Зеленський «подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму», а також за надання фінансової та матеріальної військової допомоги.

Решту питань Зеленський і Помпео планують обговорити особисто, повідомляє ОП. Ймовірні дата та місце такої зустрічі в установі не навели.

Державний департамент США повідомив про телефонну розмову Зеленського та Помпео напередодні.

Майкл Помпео планував відвідати, серед низки інших країн, і Україну 3 січня, але 1 січня цю поїздку перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.