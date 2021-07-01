Підвищення пенсій з 1 липня, закритий кордон перед матчем із Англією та вирок соратникам Мілошевича – головне за ранок

З 1 липня підвищаться пенсії у понад 5 млн людей – Мінсоцполітики

В Україні з 1 липня підвищиться пенсія для понад п’яти мільйонів пенсіонерів, повідомило Міністерство соціальної політики. За повідомленням, від 1 липня у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 до 1 854 гривень, зростає: мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн.; надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня буде встановлене підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася. Крім того, за даними Мінсоцполітики, з 1 жовтня цього року, згідно із постановою уряду, буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75-80 років.

У Гаазі до 12 років ув’язнення засуджені соратники Мілошевича

Колишні керівники спецслужб Югославії засуджені до 12 років ув’язнення. 30 червня трибунал в Гаазі виніс обвинувальні висновки у повторному процесі у справі колишнього директора Управління держбезпеки Югославії Йовіци Станішича і колишнього командувача спецназом Франко Сіматовіча. Їх визнали винними у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності.

Сторона обвинувачення прийшла до висновку, що обидва підсудних під час війни у Хорватії (1991-1995 роки) і Боснійської війни (1992-1995 роки) намагалися створити «етнічно чисту Велику Сербію». Їм інкримінували переслідування, вбивства, депортації і насильницьке переміщення хорватів та боснійських мусульман.

Кіркоров подав апеляцію на рішення суду про заборону на в’їзд до Литви – адвокат

Російський співак Філіп Кіркоров подав апеляційну скаргу на рішення Вільнюського окружного адміністративного суду, який залишив у силі заборону на в’їзд до Литви терміном на п’ять років, повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на адвоката артиста Олександра Добровінського.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що на звернення СБУ додало Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. В СБУ пояснили, що підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ».

Матч Україна-Англія: у посольстві нагадали, що в’їзд до Італії для українців закритий

В’їзд українцям до Італії все ще заборонений через пандемію COVID-19, нагадало посольство України в цій країні перед матчем Євро-2020 між збірними України і Англії, що відбудеться 3 липня в Римі. «Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні. У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за певних підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів). У посольстві наголосили, що наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.

Збірна України 29 червня переграла команду Швеції у 1/8 фіналу «Євро-2020». Українські футболісти вперше зіграють у чвертьфіналі змагань такого рівня. Суперником українців стала збірна Англії. Матч відбудеться 3 липня у Римі.

Apple відкрила офіційне представництво в Україні – Федоров

Технологічна компанія Apple офіційно відкрила офіс в Україні, повідомив 30 червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, напередодні у компанії з’явилася підтримка українською мовою. Він додав, що український уряд працює з європейським та американським офісом Apple, зокрема, над адаптацією голосового помічника Siri українською.

Перший офіційний магазин Apple в Україні відкрився в Одесі в липні 2018 року.