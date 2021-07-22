Головне на ранок: відома дата візиту Зеленського до США, дипломати проти «Північного потоку-2» та Ліверпуль не в списку спадщини ЮНЕСКО

Білий дім чекає на президента України Володимира Зеленського в США 30 серпня, дипломати Польщі та України виступили із заявою проти «Північного потоку-2», Ліверпуль позбувся членства в списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Зеленський прибуде з візитом до США 30 серпня – Білий дім

У Білому домі 21 липня назвали дату візиту президента України Володимира Зеленського до США. Цей візит запланований на 30 серпня, повідомила речниця Джен Псакі.

«Президент Байден з нетерпінням чекає президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України за умов агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю в питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях», – ідеться в офіційному повідомленні.

Раніше цього літа Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом прийняв запрошення відвідати США у липні цього року. Про те, що йдеться саме про липень, повідомляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

17 липня деякі ЗМІ повідомили про те, що американська сторона пропонує перенести візит на серпень – нібито у Вашингтона виникли запитання до ситуації навколо «Нафтогазу України».

Глави МЗС України та Польщі виступили зі спільною заявою через угоду щодо «Північного потоку-2»

Глави Міністерств закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв’язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо «Північного потоку-2».

«Рішення щодо будівництва «Північного потоку-2, схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС», – мовиться у заяві.

Кулеба та Рау підкреслили, що Україна та Польща і надалі працюватимуть з союзниками та партнерами над протидією запуску «Північного потоку-2», поки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи в регіоні.

США та Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні.

Російський політтехнолог Шувалов оскаржує заборону в’їзду в Україну

Російський політтехнолог Ігор Шувалов оскаржує заборону в’їзду до України, передає портал «Судова влада України» з посиланням на Окружний адміністративний суд міста Києва.

Згідно з повідомленням, суд зареєстрував позов до ДМС, Департаменту карного розшуку Нацполіції та начальника одного з відділень інспекторів прикордонної служби «Бориспіль-2» Окремого пропускного пункту «Київ». Повідомляється, що наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

3 червня пресслужба Державної прикордонної служби повідомила, що прикордонники не пропустили в Україну російського політтехнолога, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубаю. У ДПСУ зазначили, що політтехнолога відправили додому зворотним рейсом. У відомстві тоді не вказали персональних даних політтехнолога, втім низка ЗМІ повідомила, що йдеться про Ігоря Шувалова.

ЮНЕСКО вилучила Ліверпуль із переліку світової спадщини

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО – Організації ООН із питань освіти, науки й культури – викреслив зі своїх списків об’єкт «Ліверпуль – місто мореплавців і торговців» у Великій Британії.

Причиною, мовиться в рішенні комітету, стала «незворотна втрата ознак, які визначали видатну всесвітню цінність» цього об’єкту.

«Ліверпуль – місто мореплавців і торговців» вписали в перелік світової спадщини ЮНЕСКО 2004 року, а вже 2012-го він опинився в статусі об’єктів світової спадщини в небезпеці – через пропоновані перебудови припортових частин міста.

Проєкт перебудови був продовжений і в межах самого об’єкту, і в його буферній зоні. Як нині вирішив комітет світової спадщини ЮНЕСКО, ці забудови пошкодили автентичності й цілісності об’єкту.

Історичний центр Ліверпулю і його доки були внесені у список як свідки розвитку одного зі світових торговельних центрів 18-го і 19-го століть. Цей об’єкт також став свідченням передового розвитку сучасних технологій доків, транспортних систем і управління портом, заявляли в ЮНЕСКО, вносячи Ліверпуль у список.

Таким чином, Ліверпуль став третім в історії об’єктом, який втратив статус об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО, – після долини річки Ельби в Дрездені (Німеччина) 2009 року, а перед тим заповідника аравійської антилопи орикса (Оман) 2007 року.

Олена Костевич і Богдан Нікішин понесуть прапор України на відкритті Олімпіади

Державний прапор на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин, повідомив 21 липня Національний олімпійський комітет України Уперше в історії проведення головних змагань чотириріччя країни-учасниці мають одразу два прапороносці, жінку та чоловіка. Це пов’язане з позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо принципів гендерної рівності.

Рішення щодо прапороносців України ухвалили на загальнокомандних зборах присутні в Японії спортсмени олімпійської команди.

Ігри в Токіо триватимуть до 8 серпня. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня, хоча частина кваліфікаційних змагань у Токіо розпочалася вже 21 липня.