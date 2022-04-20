В Україні до 373 зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на ранок 20 квітня в Україні до 373 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної війни, початої Росією. Напередодні повідомляли про 367 постраждалих.

Станом на ранок 20 квітня офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205, додали в ОГП.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили у прокуратурі.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

«Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 – зруйновані повністю», – йдеться в повідомленні.