В ОГП повідомили про підозру військовому РФ за розстріл родини з дітьми в Бучі

Офіс генерального прокурора повідомив 31 травня, що оголосив підозру військовослужбовцю 76-ої гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Росії, який розстріляв два цивільних автомобілі в Бучі Київської області.

Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За даними слідства, підозрюваний – 24-річний заступник командира бойової машини десанту – навідник-оператор БМД-2 з бортовим номером «111».

В ОГП додали, що ця машина була першою у військовій колоні батальйонної тактичної групи військовослужбовців РФ, яка вранці 5 березня 2022 року розпочала рух у напрямку лісової зони поруч села Здвижівка Бучанського району на Київщині. Маршрут пролягав по вулиці Леха Качинського до міста Буча.

«Керівний склад військ РФ віддав протиправний наказ розстрілу цивільного населення та транспортних засобів, які рухаються назустріч, до моменту зайняття нових бойових позицій. Під час слідування за визначеним маршрутом військова колона зустріла два автомобілі з мирними людьми – дорослими та двома малолітніми дітьми. Родина родом з Донеччини, яка проживала у Бучі, разом з сусідами намагалася виїхати з території Бучанського району, де велися активні бойові дії», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, цивільні автомобілі зупинилися, побачивши перед собою російську військову техніку.

«У цей час підозрюваний, порушуючи норми міжнародного права, відкрив вогонь на ураження з 30 мм автоматичної гармати 2А42 по транспортних засобах. Четверо людей зазнали смертельних поранень: мати, двоє малолітніх дітей і сусід. Також завдано тілесних ушкоджень іншим особам, які перебували в авто. Серед них – батько загиблої родини», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Нацполіції України, і зараз тривають процесуальні дії для притягнення до відповідальності інших співучасників воєнного злочину. В ОГП не повідомляють, де зараз перебуває згаданий російський військовий, а також не наводять його імені.

Офіс генерального прокурора України повідомив раніше, що станом на 19 квітня зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення.

У Нацполіції повідомили, що її база, куди вносять дані щодо російських військовослужбовців, які перебували на території України і вчиняли тут злочини, містить інформацію про понад 200 тисяч росіян.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені свідченнями і супутниковими знімками.

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