ОМОН розігнав людей біля прохідної Мінського тракторного заводу – ЗМІ

Вранці 19 серпня працівники декількох підприємств у Білорусі продовжили страйк із вимогою проведення чесних виборів, звільнення всіх політв’язнів і затриманих під час протестів і покарання силовиків, які били і катували демонстрантів.

Як повідомляє TUT.BY, вранці біля прохідної Мінського тракторного заводу (МТЗ) ОМОН розігнав присутніх там людей.

На фотографії, опублікованій TUT.by, видно, як бійці ОМОНу ведуть щонайменше одного чоловіка. Видання передає, що силовики «відвели його в бік», але поки невідомо, чи затримали його.

Серед протестувальників були працівники заводу, які напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані пропуски.

Біля МТЗ також були працівники сусіднього Мінського моторного заводу, які прийшли підтримати колег, і просто небайдужі люди. Зараз ОМОН продовжує перебувати біля прохідної і намагається не допустити подальших протестів.

Тим часом, у місті Солігорськ Мінської області продовжує страйкувати підприємство «Білоруськалій», на якому працює близько 15 тисяч людей: зараз це єдине велике підприємство в Білорусі, де виробництво повністю зупинене.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, зранку 19 серпня робітники зібралися на центральній площі Солігорська, де проходить їхній мітинг.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі почався 17 серпня. Про участь у ньому оголосили підприємства по всій країні, в тому числі МТЗ, «Гродно Азот», МАЗ, «Белшина», БМЗ, «Білоруськалій», БелАЗ у Жодіно й інші держпідприємства.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.