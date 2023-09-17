Блінкен і Ґутерреш обговорили «зернову угоду» напередодні Генасамблеї ООН

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генсекретарем ООН Антоніу Ґутеррешем «зернову угоду» напередодні 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті Держдепартаменту США.

«Секретар і генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включаючи Чорноморську зернову ініціативу, неспровоковану війну Росії проти України та ситуацію із безпекою на Гаїті», – йдеться у матеріалі.

У пресрелізі зазначається, що розмова Блінкена з Ґутеррешем також стосувалася пріоритетів США для Генасамблеї, зокрема «зміцнення основних принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини, модернізації ООН для вирішення викликів ХХІ століття та зусиль щодо просування цілей сталого розвитку ООН».

Окрім цього, Блінкен поділився інформацією про додаткові заходи, присвячені боротьбі із загрозою синтетичних наркотиків, використанню штучного інтелекту для досягнення цілей сталого розвитку ООН, а також залучення приватного капіталу великих інфраструктурних проєктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський планує вирушити у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою «формулу миру».

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі у четвер, 21 вересня, після засідання Генасамблеї ООН.

Сесія Генеральної асамблеї відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН із 19 по 25 вересня.