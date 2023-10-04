Доповідь ООН: за останні пів року війна забирала в середньому шість цивільних життів на день

На 20-му місяці російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули майже 10 тисяч цивільних людей, десятки тисяч – були поранені, повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини у новій доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, оприлюдненій 4 жовтня.

«Зокрема, протягом останніх шести місяців війна забирала в середньому шість цивільних життів на день. Ракетні атаки продовжують сіяти жах по всій Україні, руйнуючи житлові райони, ключові об’єкти інфраструктури і зернові та сільськогосподарські об’єкти, які часто розташовані далеко від лінії фронту. На окупованих Росією територіях цивільне населення потерпає від катування, жорстокого поводження, сексуального насильства та свавільних затримань. Сотні цивільних перебувають в ув’язненні, і їхнім сім’ям невідома їхня доля», – заявили в ООН.

В організації проаналізували ситуацію за шість місяців: від лютого до липня 2023 року, вказавши, що за цей період зафіксували 1028 випадків загибелі цивільних в Україні і 3593 – поранень.

При цьому в ООН наголошують, що фактична кількість жертв, ймовірно, більша.

«Доповідь ООН зазначає, що спостерігачі за дотриманням прав людини продовжили документувати поширену практику катувань і жорстокого поводження з цивільними особами та військовополоненими з боку російської влади, що включає жорстокі побиття, ураження електричним струмом, імітації розстрілів, сексуальне насильство та поводження, що принижує людську гідність. Продовжилася практика утримання в жахливих умовах, зокрема: відсутність їжі та медичних послуг; переповненість камер; незадовільні побутові умови та антисанітарія; позбавлення сну; позбавлення зв’язку із зовнішнім світом. Росія досі відмовляє в доступі спостерігачам ООН з прав людини», – додали в ООН.