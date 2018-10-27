За минулу добу на Донбасі поранений один військовий – штаб

Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 26 жовтня, поранений один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, українська сторона зафіксувала обстріли в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстрілів не було.

Станом на ранок 27 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби не повідомляє, але напередодні бойовики звинувачували українських військових в обстрілах їхніх позицій біля Донецька. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових в обстрілі вбік села Калинівка.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Всього, за даними ОБСЄ, у 2018 році спостерігачі організації зафіксували у зоні бойових дій на Донбасі понад 240 тисяч порушень режиму припинення вогню.