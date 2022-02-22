Двоє загиблих і 18 травмованих військових за минулу добу на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єданих сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків двоє українських військовослужбовців напередодні на Донбасі загинули, 12 – поранені та шестеро зазнали бойових травмувань.

Усього, за даними штабу, за попередню добу зафіксовано 84 порушення «тиші», 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя з станкових автоматичних гранатометів. Двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону. Угруповання «ЛНР» пише про 65 обстрілів з боку ЗСУ, пошкодження 14 будинків на непідконтрольній українській владі території і поранення цивільного. Угруповання «ДНР» заявляє про обстріли зранку на донецькому і маріупольському напрямках.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

МЗС України заявило, що рішення РФ про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент України Володимир Зеленський на тлі подій ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки».

У Європейському Союзі та Сполучених Штатах заявили про відповідь санкціями проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.