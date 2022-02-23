Минула доба на Донбасі: майже 100 обстрілів, 1 загиблий та 6 постраждалих військових

У штабі операції Об’єданих сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків один український військовий напередодні на Донбасі загинув, один зазнав поранення та п’ятеро – бойового травмування.

Усього, за даними штабу, за попередню добу зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.

«За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння», – кажуть у штабі і додають, що втрат у ЗСУ за сьогодні немає.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону. Угруповання «ЛНР» пише про 114 обстрілів за минулу добу. Угруповання «ДНР» заявляє про обстріл Первомайська, Донецька і двох загиблих цивільних.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.