Бойовики 5 разів стріляли упродовж дня на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби п’ять разів порушили режим припинення вогню.

«Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети. Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

«На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

На сайтах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі територій поблизу Ясинуватої. На ресурсах угруповання «ЛНР» бойовики не пишуть про обстріли упродовж дня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.