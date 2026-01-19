В уряді анонсували появу опорних пунктів незламності, які працюватимуть понад 48 годин і матимуть спальні місця

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявляє, що уряд вирішив посилити мережу пунктів незламності, зокрема будуть розгорнуті опорні пункти незламності, що зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть запас води, електроенергії, стабільний зв’язок і за потреби облаштовані спальні місця.

«Посилюємо мережу пунктів незламності та врегульовуємо їхню роботу в умовах послаблення комендантської години… Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена», – повідомила голова уряду.

За її словами, станом на сьогодні, по всій країні в постійному режимі працює 10 676 тисяч пунктів незламності, ними з початку січня вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі пунктів готові до відкриття у разі потреби, додала Свириденко.

У Києві 17 січня на час надзвичайної ситуації в енергетиці запровадили оновлені правила комендантської години. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду і гарячий чай. Водночас у місті посилюють заходи безпеки й патрулювання.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що до пунктів обігріву в Києві та Київській області, а також решті потерпілих від російських ударів та морозної погоди регіонів можна буде потрапити цілодобово – незалежно від комендантської години, яка триває з півночі до 5:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.