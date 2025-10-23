Обвинуваченого в організації замахів на активістів у Одесі засудили до 14 років тюрми

Російський агент, який готував замовні вбивства громадських активістів в Одесі, отримав 14 років ув’язнення – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 23 жовтня.

За їхніми даними, обвинувачений у 2024 році мав ліквідувати місцевого очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна та активіста Дем’яна Ганула.

«Відповідно до задуму ворога, це мали бути показові вбивства публічних діячів, які підтримували Сили оборони у війні з агресором. Спочатку агент планував ліквідацію Бейбутяна, а наступною жертвою ворожого поплічника мав стати Ганул», – повідомляє СБУ.

Читайте також: Замах на Стерненка: чому в Україні відбуваються напади на активістів і до чого тут Росія

Фігурант справи – 43-річний мешканець Київщини, який до повномасштабного вторгнення працював у службі охорони однієї з фінансово-промислових груп РФ, а згодом повернувся в Україну. Після початку повномасштабної війни російські спецслужби відновили з ним зв’язок і доручили знайти кілера для вбивства Бейбутяна. В разі успішного замаху він мав організувати вбивство Ганула. За це йому обіцяли 80 тисяч доларів.

Ліквідації Бейбутяна вдалося запобігти в жовтні 2024 року. Під час затримання у зловмисника вилучили бойову гранату Ф-1, а також смартфон із доказами контактів з російською стороною. Дем’яна Ганула вбили в Одесі в березні 2025 року.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на вбивство на замовлення з корисливих мотивів, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та пособництві в підробці офіційного документа.



