Кількість загиблих внаслідок повені у Пакистані зросла до понад 300 людей

У Пакистані кількість загиблих внаслідок повені у провінції Хайбер-Пахтунхва зросла до 307 людей.

Раніше було відомо про 160 загиблих.

Як повідомляє місцеве управління з ліквідації наслідків стихійних лих (PDMA), в окрузі Бунер було знайдено ще кілька тіл, що збільшує кількість загиблих. Зазначається, що Бунер є найбільш постраждалим регіоном у Хайбер-Пахтунхві, де за останні 48 годин загинуло 184 особи.

Постаждалі райони Бунер, Шангла, Баджаур, Сват, Мансехра та Баттаграм оголосили зонами стихійного лиха.

Повені останніх місяців завдали величезних фінансових й особистих втрат людям у різних частинах Пакистану. Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану заявило, що з останнього тижня червня до кінця липня внаслідок повеней загинули близько 300 людей, зокрема 140 дітей, і 700 осіб, переважно жінок і дітей, зазнали поранення.

Експерти стверджують, що кількість повеней почастішала в останні роки частково через зміну клімату, через яку дощі випадають раптово у вигляді інтенсивних злив на невеликих територіях, а не йдуть стабільно протягом тривалішого періоду часу і на ширшій території.