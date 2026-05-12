Національні збори Франції ухвалили резолюцію із закликом до санкцій проти Іванішвілі

Національні збори (парламент) Франції ухвалили необов'язкову для виконання критичну резолюцію щодо Грузії, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Резолюцією, ініційованою 24 вересня 2025 року та ухваленою 11 травня 2026 року, Національні збори Франції:

засуджують те, що в документі іменується «неліберальним та авторитарним дрейфом Грузії»; а також порушення основних прав та «непропорційне застосування сили» проти мирних протестувальників;

вимагають запровадження «цільових» фінансових санкцій проти почесного голови владної партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та його оточення;

закликають свій уряд засудити «вплив російського режиму на Грузію» – на її політичні інституції та на Бідзіну Іванішвілі, якого називають «олігархом».





У цій резолюції, як і в резолюціях Європейського парламенту, проводиться розмежування між урядом і народом Грузії та висловлюється підтримка останнього в русі до європейських прагнень.

Резолюцію ініціювала парламентська група «Разом за республіку», головою якої є колишній прем’єр-міністр Франції Ґабріель Атталь. 13 депутатів від партії Марін Ле Пен «Національне об’єднання» проголосували проти резолюції, як і 10 депутатів від лівої коаліції «Новий народний фронт» .

12 травня член парламенту Грузії від «Грузинської мрії» Звіад Шаламберідзе назвав резолюцію французького парламенту «жалюгідною». «Шкода, що сьогодні європейські країни та європейські лідери публікують резолюції, позбавлені будь-яких фактів», – сказав він.

12 травня на запитання журналістів, як він оцінює присутність п’ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі на обговоренні резолюції, державний міністр з питань координації правоохоронних структур Мамука Мдінарадзе відповів: «Шкода, що грузинка бере участь у нападах на Грузію». «Я вважаю, що незалежно від того, наскільки ви опозиціонер, чи не подобається вам уряд, чи ви його критикуєте, ви не повинні брати в ньому участь», – сказав він.

Коли 5 травня комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ ухвалив критичну доповідь з аналогічними акцентами, Міністерство закордонних справ Грузії назвало її «нереалістичною» та «тривожною».

Європейський Союз заявляє, що хоче запровадити фінансові санкції проти грузинських чиновників та тих, хто відповідальний за «відступ від демократії», але не може досягти консенсусу. За цих обставин Брюссель розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Грузії.