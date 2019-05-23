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23 Травень 2019, Київ 13:54
Новини | Міжнародні

Партія прем’єр-міністра лідирує на виборах в Індії – попередні дані

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

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Згідно з першими попередніми результатами 6-тижневих парламентських виборів в Індії прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і його партія є лідерами голосування.

За оприлюдненими 23 травня даними виборчої комісії, партія «Бхаратія джаната» («Народна партія») претендує на 294 з 542 місць, суттєво випереджаючи свого суперника Індійський національний конгрес, який вже визнав поразку.

Наразі незрозуміло, який саме відсоток з приблизно 600 мільйонів голосів підрахували.

/**/ /**/ /**/ Лідер «Індійського національного конгресу» Рахул Ганді (ліворуч), 11 лютого 2019 року
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В Індії розпочався перший із семи етапів парламентських виборів

Вибори в Індії розглядають як вотум довіри Моді, чиї економічні реформи дали неоднозначні результати, але його популярність в суспільстві все ж збереглася.

Фондовий ринок в Індії позитивно відреагував на результати дострокових виборів.

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